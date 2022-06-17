Штаб полка "Азов" в Харьковской области уничтожен российскими авиаракетами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар высокоточными авиационными ракетами по Харьковской области, уничтожив штаб украинского полка "Азов", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, "в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения украинского формирования "Азов".

Верховный суд РФ отложил на конец июня рассмотрение вопроса о признании "Азова" террористической организации и запрете его деятельности в РФ.

Как добавил Конашенков, кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой народной республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Он заявил, что всего высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 10 огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО "Град" в районах Зайцево, Курдюмовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино (ДНР).

"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его данным, в результате авиаударов уничтожено более 200 украинских военных, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Красная Гора и Артемовск (ДНР), склад боеприпасов в районе Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР), 10 танков и других бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки РСЗО и девять спецавтомобилей.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.