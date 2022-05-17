Генпрокуратура попросила Верховный суд признать террористическим батальон "Азов"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России в конце мая рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ, сообщается на сайте Минюста.

"Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00 мск в здании Верховного суда России", - говорится в сообщении.

В Верховном суде "Интерфаксу" подтвердили эту информацию, отметив, что иск Генпрокуратуры будет рассмотрен в закрытом от слушателей режиме.