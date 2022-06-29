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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

В Якутии нашли разбившийся вертолет Ми-8

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - МЧС России обнаружило место крушения вертолета Ми-8 в Якутии, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Вертолет обнаружен. В настоящее время осуществляется перевозка пассажиров и экипажа с места происшествия", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8, принадлежащий "Полярным авиалиниям" и задействованный в тушении лесных пожаров, в среду совершил жесткую посадку в Якутии. Для оказания помощи в район был направлен борт Ан-26.

По предварительной информации МЧС, число пострадавших при крушении достигло пяти человек, погибших и тяжело раненных нет.

Якутия МЧС Ми-8
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