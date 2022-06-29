Вертолет Ми-8 разбился в Якутии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Якутии, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

"Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел, и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей", - сказали в ЕДДС.

В результате аварии есть пострадавшие, их состояние уточняется.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту Ми-8 находились три человека.

Вертолет принадлежал "Полярным авиалиниям" и занимался тушением лесного пожара в тайге.

МЧС РФ подтвердило крушение вертолета Ми-8 в Якутии. "В 15:30 (мск) от экипажа вертолета Ми-8 поступило сообщение о жесткой посадке в Алданском районе Республики Саха (Якутия)", - сообщила пресс-служба министерства.

На место происшествия направлен борт Ан-26, отметили в ведомстве.

Это уже третья катастрофа в Якутии за последние восемь дней.

Так, до сих пор не найден пропавший в Якутии самолет Ан-2, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, один пассажир и 1 тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

А 22 июня самолет-зондировщик Ан-30М (предназначенный для искусственного вызывания осадков) московской компании "Регион 98" совершил жесткую посадку в Якутии при выполнении коммерческого рейса. На борту находились семь человек и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Самолет получил критические повреждения и восстановлению не подлежит. Находившиеся на борту люди остались живы, двое из них госпитализированы с травмами, пятерым назначено амбулаторное лечение.