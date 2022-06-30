Восьмерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Якутии доставили в больницу

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Санитарным рейсом в Якутск доставлены восемь пострадавших в результате жесткой посадки Ми-8 в Якутии, сообщила в четверг пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".

"В четверг 06:15 санитарным рейсом в Якутск доставлены восемь пострадавших с травмами различной тяжести, полученными результате жесткой посадки Ми-8 в Алданском районе. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Рейс выполнен на вертолете с медицинским оборудованием АК "Полярные авиалинии".

С места происшествия готовится к вылету второй борт авиакомпании, который также доставит 15 пассажиров, в том числе экипаж, в Якутск.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8, принадлежащий "Полярным авиалиниям" и задействованный в тушении лесных пожаров, совершил жесткую посадку в Якутии. По данным Рослесхоза, на борту вертолета находились 23 человека, включая трех членов экипажа, летчика-наблюдателя и 19 работников Парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС), погибших и тяжело пострадавших среди них нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).

Это уже третье авиапроисшествие в Якутии за последние девять дней.

Так, до сих пор не найден пропавший в Якутии самолет Ан-2, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, один пассажир и одна тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

22 июня самолет-зондировщик Ан-30М (предназначенный для искусственного вызывания осадков) московской компании "Регион 98" совершил жесткую посадку в Якутии при выполнении коммерческого рейса. На борту находились семь человек и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Самолет получил критические повреждения и восстановлению не подлежит. Находившиеся на борту люди остались живы, двое из них госпитализированы с травмами, пятерым назначено амбулаторное лечение.