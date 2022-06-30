Минпросвещения не запретит авторские методики после ввода единого стандарта дла школ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Внедрение единого образовательного стандарта в школах не означает отказ от инноваций в сфере обучения школьников, заявил в Общественной палате директор Департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко.

"Говоря об основных федеральных образовательных программах, это те программы, которые создают базис, это высокий минимум для каждой из образовательных организаций, мы выступаем за такие федеральные образовательные программы, которые ни в коем случае не перекрывают источник творческой активности школ и образовательных организаций, имеющих свой подчерк, свой подход, - сказал он. - Естественно, остаются инструменты федеральной инновационной площадки, более того, усиливается их роль, авторский подход для достижения результатов обучения ".

По его словам, сейчас существует утверждаемый Минпросвещения примерный план образовательных программ, а школа сама разрабатывает программы в соответствии со стандартами, но в случае принятия единого стандарта, он станет базисным учебным планом, определяющим календарно-тематическое планирование, внеурочную деятельность, воспитательную работу.

Министерство также согласно с предложениями законопроекта о возложении на Минпросвет как на регулятора "ответственности за планирование, содержание учебников, анализ соответствия передовым научным разработкам", добавил Костенко.

Он считает, что это позволит создать учебники, отражающие содержание федеральных образовательных программ, что будет способствовать созданию равных условий для обучающихся из любого населенного пункта и поможет снизить нагрузку с учителей.

В свою очередь, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова заявила, что при подготовке учебников в Министерстве просвещения на конкурсной основе будет подбираться авторская группа, "затем создаётся содержание, сам учебник, содержание утверждается научно-методическим советом, затем это утвержденное содержание вывешивается в открытый доступ, и можно печатать этот учебник".

"То есть, единое содержание, а потом, пожалуйста, печатайте, обложку выбирайте. Министерством предлагается закрепить это юридически" - добавила Казакова.

Она также сказала, что предлагаемые поправки в закон "Об образовании" о внедрении единого стандарта в программах российских школ и в содержании учебников, не будет внесено в Госдуму до тех пор, пока не пройдет детальное обсуждение с профессиональным и экспертным сообществом.

Участники обсуждения в Общественной палате в целом высказывались в поддержку создания единого образовательного пространства, хотя некоторые педагоги отмечали, что на сегодняшний день это более важно для школ, не показывающих высокие результаты, чтобы улучшить качество обучения.

Участники дискуссии также указывали на необходимость серьёзной экспертизы при подготовке учебников, чтобы они не содержали искажений и соответствовали современным исследованиям и научным разработкам, особенно в точных науках.

В начале текущей недели стало известно о подготовке в комитете Госдумы поправок в закон "Об образовании" о "золотом стандарте" образования, которые были поддержаны Министерством просвещения.