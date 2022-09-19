РАН хочет добиться участия в научной экспертизе школьных учебников

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российская академия наук обратится в правительство с просьбой отменить ограничение, в соответствии с которыму научную экспертизу школьных учебников уполномочено проводить только Минпросвещения России, заявил на общем собрании академии президент РАН Александр Сергеев.

"Я считаю, что очень правильно, если мы в решении сегодняшнего нашего собрания еще раз обратим внимание правительства на то, что мы считаем это неправильным, и можем попросить правительство пересмотреть нормативные документы, которые ограничивают экспертизу учебников деятельностью министерства просвещения", - сказал он.

По его словам, сейчас проведение научной экспертизы школьных учебников отнесено к прерогативе Минпросвещения, в связи с чем работа академиков РАН в этом направлении возможна, но может восприниматься как "любительская деятельность".

Вопрос об участии академии в экспертизе учебников в ходе собрания поднял директор Института кибернетики и образовательной информатики им. Берга федерального исследовательского центра "Информатика и управление" РАН академик Алексей Семенов.

"Я считаю, что задача президиума - организовывать работу, содействовать экспертной деятельности независимо от того, происходит она по госзаданию или нет. И что совет по анализу содержания учебников, программ и стандартов должен функционировать как инициатива наша, независимо от того, платят нам за это зарплату, платят ли нам за это рецензентские деньги, а просто благодаря нашей ответственности, моральной и содержательной, перед населением страны", - сказал Семенов.

По его словам, участие РАН в экспертизах важно, в том числе с точки зрения авторитета академии. "Эта экспертиза важна и в управлении академическими институтами, и в том числе в рамках тех следственных действий, которые предпринимаются по отношению к сотрудникам и членам академии. Как можно судить о значимости тех или иных якобы секретов, не спросив об этом ученых, которые, собственно, и создают эти секреты?" - заявил академик.