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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Для школ утвердили стандарт церемонии поднятия российского флага

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В школах России церемония поднятия государственного флага под государственный гимн будет проводиться по единому стандарту, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Такой стандарт он подписал 9 июня.

"Этот стандарт согласован с председателем Педагогического совета при президенте, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия и установления флага, герба нашей страны, этот стандарт ждут школы", - сказал министр.

По его словам, ввести стандарт ведомство просили учителя.

С 1 сентября всем школам страны рекомендовано начинать каждую учебную неделю с такой церемонии. Кравцов напомнил, что отдельные школы уже весной начали ее проводить по своей инициативе.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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