Минобороны РФ сообщило, что более 6 тыс. украинских военных сдались или попали в плен

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Более шести тысяч украинских военных сдались или попали в плен, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом Конашенков сказал журналистам в четверг.

Он также сообщил, что накануне состоялся обмен пленными с Украиной.

"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, - это самая главная задача", - сказал Конашенков.

"Все остальное потом. Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал представитель Минобороны РФ.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене 144 военных РФ и ДНР на такое же количество пленных украинских военных.