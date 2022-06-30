Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Минобороны РФ сообщило, что более 6 тыс. украинских военных сдались или попали в плен

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Более шести тысяч украинских военных сдались или попали в плен, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом Конашенков сказал журналистам в четверг.

Он также сообщил, что накануне состоялся обмен пленными с Украиной.

"Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, - это самая главная задача", - сказал Конашенков.

"Все остальное потом. Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал представитель Минобороны РФ.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене 144 военных РФ и ДНР на такое же количество пленных украинских военных.

Хроника 24 февраля – 30 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч
Военная операция на Украине

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

Дума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за фейки с предоставлением "права на ошибку"

Суд заменил участнице Pussy Riot Штейн ограничение свободы на реальный срок

Суд заменил участнице Pussy Riot Штейн ограничение свободы на реальный срок

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин

Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в мае в 4,3%

Акционеры "Газпрома" рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов

Акционеры "Газпрома" рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов

В Якутии нашли разбившийся вертолет Ми-8

Лидеры "каспийской пятерки" заявили о важности взаимодействия в военной сфере на Каспии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });