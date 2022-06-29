В ДНР сообщили об обмене пленными с Украиной по формуле 144 на 144

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ДНР совершила обмен пленными с Украиной по формуле 144 на 144, сообщил в среду глава республики Денис Пушилин.

"Сегодня 144 бойца ДНР и РФ, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них - рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", - говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Пушилина.