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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

В ДНР сообщили об обмене пленными с Украиной по формуле 144 на 144

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ДНР совершила обмен пленными с Украиной по формуле 144 на 144, сообщил в среду глава республики Денис Пушилин.

"Сегодня 144 бойца ДНР и РФ, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них - рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями", - говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Пушилина.

Хроника 24 февраля – 29 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Донбасс Денис Пушилин Украина
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