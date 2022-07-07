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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Москалькова заявила о фактах пыток российских пленных на Украине

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Осужденные на Украине пленные российские военнослужащие подвергались пыткам и психологическому давлению со стороны Службы безопасности Украины, заявила в четверг уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У нас есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осужденные российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам СБУ Украины, судебные процессы над ними проведены в короткие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

"Россия делает все возможное по возвращению наших ребят из украинского плена, по каждому человеку ведется индивидуальная работа", - отметила Москалькова.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве мирного жителя Сумской области. Также 31 мая Котелевский суд Полтавской области приговорил к 11,5 годам лишения свободы российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.

Татьяна Москалькова Украина
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