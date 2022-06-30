"Радио Свобода" подало в ВС РФ жалобу на принятие заявления ФНС о банкротстве компании

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU -ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признана в России СМИ-иноагентом) подало в Верховный суд России жалобу на принятие к производству заявления инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №7 по Москве о признании компании банкротом.

Как следует из картотеки суда, жалоба к производству пока не принята.

4 марта ИФНС подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании компании банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника. После устранения нарушений в документах суд 10 марта принял заявление к рассмотрению. "Свобода" это решение оспорила.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 мая отклонил жалобу ООО "РСЕ/РС" на принятие к производству заявления ИФНС о признании компании банкротом.

В отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора его российского юрлица с января 2021 года было составлено 1044 протокола за отсутствие маркировки иноагента у материалов проектов "Свободы", отмечали в Роскомнадзоре. Из них 390 протоколов были составлены по части 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента), ещё 522 - по части 2 (повторное нарушение), а по части 3 ст.19.34 КоАП (грубое нарушение) - 132 протокола.

По этим протоколам суд первой инстанции оштрафовал компанию на общую сумму 988,5 млн рублей. Вступили в силу 938 штрафов на сумму 785,9 млн рублей. По данным РКН, в Федеральную службу судебных приставов были переданы 511 исполнительных документов по делам, срок добровольной оплаты штрафов по которым истек (262 - на юрлицо, 249 - на должностное лицо).

Кроме того, в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции на территории Украины. Сумма штрафов по этим протоколам составила 75,8 млн рублей.

Таким образом сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила 1 064,3 млн рублей.

С 4 марта в России блокируются сайты РСЕ/РС. Счета РСЕ/РС были заблокированы ещё 14 мая 2021 года по требованию ФССП. Московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.