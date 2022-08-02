Суд 15 августа вернется к заявлению ФНС о банкротстве ООО "Радио Свободная Европа"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник отложил на 15 августа рассмотрение заявления инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №7 по Москве о банкротстве ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, представитель налогового органа на заседании настаивала на признании компании банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Данная процедура предусматривает признание банкротом, минуя стадии наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления.

Представитель компании считает, что имущество у должника есть.

Для уточнения позиций сторон, а также для ознакомления с новыми документами суд отложил слушание.

Заявление налогового органа поступило в суд 4 марта 2022 года, 10 марта оно было оставлено без движения в связи с нарушениями, после устранения которых принято к производству.

Суд освободил ИФНС от уплаты государственной пошлины в порядке ст. 105 АПК РФ и Налогового кодекса РФ, указывается в документе.

Суд также обязал ИФНС "представить доказательства наличия у должника имущества, стоимость которого позволила бы покрыть судебные расходы по делу о банкротстве/либо согласие на финансирование расходов по делу. В случае дачи такого согласия перечислить на депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере не менее 250 тыс. рублей".

Если доказательства наличия финансирования процедуры банкротства не будут представлены в суд, на заседании на основании закона "О банкротстве" будет рассмотрен вопрос о прекращении производства по делу, говорилось в определении суда.

Компания, не согласившись с возбуждением дела о банкротстве, подала апелляционную жалобу, которая 17 мая была оставлена без удовлетворения. Тогда 17 июня она подала жалобу в Верховный суд РФ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", у компании есть незавершенные исполнительные производства, а также действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам по состоянию на 15 марта 2022 года.

Штрафы на 1 млрд 64 млн руб

В отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора её российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тыс. протоколов за отсутствие маркировки материалов её проектов, сообщили в середине июня "Интерфаксу" в Роскомнадзоре.

"С января 2021 года за отсутствие маркировки в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (российское юрлицо, созданное для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ) и его генерального директора составлено 1044 протокола", - сказали в ведомстве в ответ на запрос агентства.

В РКН уточнили, что 390 протоколов были составлены по части 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента), ещё 522 - по части 2 (повторное нарушение), а по части 3 ст.19.34 КоАП (грубое нарушение) - 132 протокола.

"Судом первой инстанции рассмотрено 1044 дела и наложено штрафов на общую сумму 988,5 млн руб. Вступило в силу 938 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 785,9 млн руб.", - сказали в РКН.

По данным ведомства, судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для принудительного взыскания 511 исполнительных документов по делам, срок добровольной оплаты штрафов по которым истек (262 - на юрлицо, 249 - на должностное лицо).

Кроме того, как сообщал "Интерфакс", в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции РФ на территории Украины. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн руб.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила 1 млрд 64,3 млн руб.

Блокировка сайтов

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напомнили в ведомстве.

Как сообщалось, блокировка сайтов РСЕ/РС и других иностранных СМИ произошла 4 марта. Счета РСЕ/РС были заблокированы ещё 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

В настоящее время московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.

Требования о маркировке

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

Первые протоколы в отношении РСЕ/РС за отсутствие маркировки были составлены в середине января 2021 года.

РКН с начала 2021 года составил 843 административных протокола за нарушение требования о маркировке СМИ-иноагентами своих материалов, 840 из которых - в отношении созданного в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора, руководителя Русской службы медиакорпорации Андрея Шарого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в октябре 2021 года.