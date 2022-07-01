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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Роспотребнадзор отменил все COVID-ограничения в РФ

Роспотребнадзор отменил все COVID-ограничения в РФ
Фото: Federica Roselli/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России на фоне улучшения эпидситуации снимаются ранее введенные ограничения из-за пандемии коронавируса, в частности, отменяется масочный режим, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом, отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания, ранее введенные главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 "действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено". Также сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом.

Роспотребнадзор коронавирус
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