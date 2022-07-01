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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Минздраве назвали ревакцинацию раз в полгода самой правильной тактикой

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ревакцинация от коронавируса один раз в полгода является наиболее правильной тактикой, так как сохраняется риск подъема заболеваемости COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"На сегодняшний день наиболее правильной тактикой является продолжение того же режима вакцинопрофилактики с ревакцинацией один раз в полгода. В связи со значительным числом случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в мире и в России, сохраняется риск подъема заболеваемости", - заявил "Интерфаксу" главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, в регионах есть необходимый запас вакцин, работают пункты вакцинации.

Чуланов также отметил, что добровольное ношение масок в местах большого скопления людей – это мера, которая позволяет снизить риск передачи любых респираторных инфекций, в том числе и COVID-19.

Инфекционист Минздрава добавил, что углубленная диспансеризация для людей, перенесших COVID-19, продолжается в полном объеме.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России на фоне улучшения эпидситуации снимаются ранее введенные ограничения из-за пандемии коронавируса. Отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания. В ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 "действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено". Также сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом.

Минздрав РФ коронавирус
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