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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

В Европе фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В ряде европейских стран обеспокоены растущим уровнем заболеваемости коронавирусом, а также увеличением числа госпитализаций из-за COVID-19, сообщают местные СМИ.

Так, в Италии за сутки выявили более 86,3 тыс. случаев коронавируса, днем ранее - 83,2 тыс. За последние 24 часа впоследствии заражения коронавируса скончались 72 человека. В министерстве здравоохранения Италии отметили, что число людей, у которых в настоящее время подтвержден COVID-19, составляет почти 1 млн человек.

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В Великобритании в свою очередь зафиксировали за неделю увеличение почти в три раза числа заболевших COVID-19. По данным британских СМИ, в Великобритании в конце июня начитывалось около 2,3 млн заболевших коронавирусом. Британские эксперты считают, что в этом году страна может столкнуться с новой волной заболеваемости.

Согласно данным французских медслужб, в четверг в стране выявили свыше 133 тыс. случаев коронавируса, этот показатель увеличился на 67% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, во Франции фиксируют значительный рост уровня госпитализаций среди пожилых людей - возрастом старше 80 лет.

Накануне в ВОЗ сообщили, что ожидают "высокого уровня" распространения коронавируса в Европе этим летом. По данным организации, практически во всех странах региона наблюдается рост заболеваемости, а самые высокие показатели фиксируются в Австрии, Франции, Германии, Греции, Люксембурге, Португалии и на Кипре.

Европа коронавирус
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