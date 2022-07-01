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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями

Власти объяснили задымление у Крымского моста учениями
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Задымление в районе Крымского моста, фото и видео которого публикуют СМИ, связано с учениями, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что по совпадению в это же время на мосту произошло ДТП.

"Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - заверил глава Крыма.

По информации с сайта Упрдор "Тамань", ДТП на транспортном переходе через Керченский пролив произошло в 13:40 по московскому времени. Движение на мосту по направлению в Новороссийск временно закрыто.

Крымский мост Крым Сергей Аксенов
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