Глава Крыма назвал фейком сообщения об украинском наступлении в Херсонской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сообщения о начале наступления Вооруженных сил Украины на южном направлении являются фейковым информационным вбросом, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз", - написал Аксенов в понедельник в своем телеграм-канале.

По его словам, украинская армия несет "жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях, но западным хозяевам надо демонстрировать активность".

Сообщения о наступлении Вооруженных сил Украины на юге страны, в частности, в Херсонской области, в понедельник появились в проукраинских каналах в соцсетях.