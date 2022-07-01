Возбуждено уголовное дело после обрушения части автодорожного моста в Симферополе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части автодорожного моста через реку Салгир в центральной части Симферополя после ливня, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю в пятницу.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, осуществлявших капитальный ремонт автодороги, а также принявшим его в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Муниципальный контракт на капитальный ремонт моста был заключен в августе 2019 года. Цена договора составила более 43 млн рублей. Акт выполненных работ стороны подписали в декабре 2020 года.

Следователи предполагают, что обвал произошел "по причине возможно допущенных нарушений при проектировании и ремонте" моста. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба).

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования, симферопольские прокуроры также проверяют соблюдение требований бюджетного законодательства при исполнении условий контракта, объявила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, часть автодорожного моста - две полосы движения - обрушилась 26 июня на улице Толстого в Симферополе. Пострадавших нет. Глава администрации города Михаил Афанасьев предположил, что это связано с подмывом в результате сброса с водохранилища в реку Салгир.