СКР установил 12 лиц, имеющих отношение к теракту на Крымском мосту

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Следователи в рамках расследования теракта на Крымском мосту установили 12 подозреваемых в этом преступлении, сообщает в среду телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.

На представленном ведомством видео первый замглавы СКР Эдуард Кабурнеев доложил председателю СКР, что среди задержанных есть "граждане России, Украины, Армении и Грузии".

"По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее в среду ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту.

По данным ведомства, "организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура".

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".