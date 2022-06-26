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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Часть автодорожного моста в центре Симферополя обрушилась после ливня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Часть автодорожного моста через реку Салгир обрушилась в воскресенье в центральной части Симферополя, где зафиксированы подтопления после ливня, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев журналистам в воскресенье.

"На улице Толстого две полосы движения обвалились, мост обвалился. Вторые две полосы во встречном направлении тоже не внушают доверия, поэтому движение перекрыто", - сказал Афанасьев.

Пострадавших нет. Точная причина пока неизвестна, но сити-менеджер предположил, что это может быть связано с большим сбросом воды в Салгир из водохранилища после ливня.

"Могу предположить, что что-то подмыло", - отметил он.

Очевидцы опубликовали фото и видео происшествия в соцсетях. На кадрах видно, что обвал произошел примерно на площади шесть на три метра.

Как сообщалось, сильные ливни привели к подтоплениям в 13 населенных пунктах Крыма, в том числе в Симферополе. На территории Симферопольского района был введен режим ЧС.

Более 120 человек эвакуированы. Разрушено два моста в Симферопольском районе и подтоплено несколько дорог. Из-за дождей идет сброс воды из крупнейшего водохранилища в реку Салгир, вышедшую местами из берегов. В районе Алушты сошел сель на территорию санатория.

Крым Симферополь
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