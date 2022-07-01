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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В МИД РФ сочли, что НАТО вернулось к механизмам времен холодной войны

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Итоги саммита НАТО в Мадриде свидетельствуют о том, что альянс вернулся к механизмам холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Итоги саммита будут подвергнуты очень тщательному анализу, как с политической точки зрения, так и с военной, в том числе под углом принятия необходимых мер, которые должны на сто процентов обеспечить законные интересы безопасности и обороноспособности РФ", - сказал он, выступая в пятницу на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам замминистра, "главный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что в Мадриде НАТО завершила эволюционный кульбит в своем развитии после основания в 1949 году и вернулась к истокам: то есть к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны".

Как подчеркнул Грушко, "этот разворот начался не после 2014 года, тем более не после 24 февраля, он начался еще раньше, думаю, будет правильно сказать, что это было где-то на рубеже 2012-2013 годов".

Саммит НАТО состоялся в Мадриде 28-30 июня.

МИД РФ Александр Грушко НАТО
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