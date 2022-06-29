На саммите НАТО объявлено об укреплении альянса в свете "кризиса безопасности". Обобщение

Йенс Столтенберг Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг расценил принятые в Мадриде в среду, в основной рабочий день саммита организации, решения как направленные на "преобразование и укрепление" Североатлантического альянса.

К этому, по его словам, привело то, что события на Украине создали "крупнейший кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны".

"Украина может рассчитывать на нас столько, сколько потребуется. Союзники продолжат оказывать крупную военную и финансовую помощь. И сегодня лидеры договорились усилить нашу поддержку, согласовав комплексный пакет помощи для Украины. Это включает в себя безопасную связь, топливо, медикаменты и бронежилеты, оборудование против мин и химических, и биологических угроз. И сотни портативных систем защиты от дронов", - сказал глава НАТО на пресс-конференции в Мадриде.

"В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от техники советских времен к современной технике НАТО", - пообещал он.

Планы НАТО относительно Украины отражены в принятой на встрече лидеров стран альянса декларации.

"Мы вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор механизмов обеспечения собственной безопасности", - говорится в документе.

В нем содержится призыв к России немедленно остановить свою операцию на Украине и к Белоруссии - прекратить соучастие в действиях РФ.

По аргументации Столтенберга, радикальные изменения условий безопасности и усиление в мире стратегической конкуренции привели к обновлению стратегической концепции НАТО. Новая концепция, отметил он, ясно дает понять, что Россия представляет "наиболее серьезную и прямую угрозу" безопасности Запада.

В декларации саммита также сказано: "Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евроатлантическом регионе".

В документе сообщается, что в новой стратегической концепции определены три ключевые задачи НАТО: "сдерживание и оборона; предотвращение кризисов и кризисное регулирование; безопасность на основе сотрудничества". Участники саммита считают, что эта концепция будет в предстоящие годы направлять их "работу в духе трансатлантической солидарности".

Что касается сдерживания и обороны, по оценке генсека НАТО, речь идет об их коренном изменении с целью "отреагировать на новую реальность безопасности".

"Мы усилим нашу передовую оборону. Мы усилим наши боевые группы в восточной части альянса до уровня бригады. Мы преобразуем силы реагирования НАТО. И увеличим численность сил повышенной готовности до более чем 300 тыс. человек", - объявил Столтенберг.

Глава НАТО в очередной раз вернулся к теме оборонных расходов стран-союзниц. Он сообщил, что в Мадриде члены альянса вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП. Девять из них теперь достигают или превышают этот целевой показатель. Девятнадцать союзников заявляют о четких планах достичь этого к 2024 году. "Два процента все чаще воспринимаются как минимум, а не предел", - сказал Столтенберг.

В декларации саммита НАТО отмечены состоявшиеся в Мадриде контакты альянса с его различными партнерами. Лидеры стран альянса заявили, что будут и дальше укреплять партнерские отношения организации, чтобы они "отвечали интересам как союзников, так и партнеров".

Отмечая важность партнерских связей, документ на первое место выдвигает сотрудничество с Евросоюзом.

"Учитывая беспрецедентный уровень нашего сотрудничества с Европейским союзом, мы продолжим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства в духе полной взаимной открытости, прозрачности, взаимодополняемости и уважения разных мандатов организаций, автономии принятия решений", - говорится в декларации.

В ней отмечается, что "общая решимость отреагировать" на события на Украине "подчеркивает силу этого уникального и важнейшего партнерства".

При этом в НАТО считают, что участие в саммите партнеров альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона, наряду с другими партнерами, продемонстрировало "ценность сотрудничества в решении общих проблем безопасности".

"Теперь мы будем продвигаться вперед в развитии нашего взаимодействия с существующими и потенциальными заинтересованными сторонами за пределами Евроатлантического региона", - планируют в НАТО.

Отдельным пунктом сообщается, что "в свете изменившейся обстановки в сфере безопасности в Европе" альянс принял решение "о новых мерах по усилению адресной политической и практической поддержки партнеров, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Республику Молдова".

Саммит НАТО подтвердил политику открытых дверей организации. "Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении", - отмечается в декларации лидеров альянса, в которой выражается уверенность, что "присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, НАТО - сильнее, а Евроатлантический регион - безопаснее".

Руководители стран НАТО заявили, что своими решениями в Мадриде они "твердо определили направление дальнейшей адаптации Североатлантического альянса".

"НАТО остается самым сильным союзом в истории. Благодаря нашим связям и взаимным обязательствам, мы будем продолжать защищать свободу и безопасность всех государств-членов, а также наши общие демократические ценности в настоящее время и для будущих поколений", - провозглашает декларация саммита Североатлантического альянса, принятая в Мадриде 29 июня.