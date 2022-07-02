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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Договоры на присоединение к газовым сетям можно будет оформить через портал госуслуг

Договоры на присоединение к газовым сетям можно будет оформить через портал госуслуг
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Договор на подключение к газовым сетям можно будет оформить и подписать через портал госуслуг к концу 2022 года, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

"Подписанное постановление - часть плана мероприятий по реализации программы социальной газификации. Он предусматривает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о расширении федерального реестра государственных и муниципальных услуг за счет услуги по подключению оборудования или жилого дома к газовым сетям. До сих пор через портал госуслуг можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по почте (в том числе по электронной).

План мероприятий по реализации программы социальной газификации появился в 2021 году по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, говорится в сообщении. Тогда президент поручил обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан.

газ Михаил Мишустин
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