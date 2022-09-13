В России не используют импортное оборудование при проведении газа в дома

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Программа газификации и догазификации регионов не зависит от импортного оборудования, сообщил журналистам гендиректор ООО "Газпром газификация" (единый оператор газификации) Сергей Густов.

"Всё, что нужно для реализации программы развития системы газоснабжения и догазификации, производится в РФ. Полиэтиленовые трубы, запорная арматура, газовые плиты, котлы, газоанализаторы, узлы учета. Более того, мы сейчас говорим о конкуренции в этих видах товаров и услуг", - сказал он.

В частности, по его словам, заводы по выпуску полиэтиленовых труб находятся рядом с населенными пунктами, где реализуется программа газификации. Тем самым значительно повышаются темпы газификации регионов.

"Мы уже не возим трубу за тысячи километров - производим на месте и здесь же укладываем в землю. Из-за этого темпы газификации в 2022 году в несколько раз выше, чем были в рекордном для нас 2021 году", - отметил Густов.

ООО "Газпром газификация" - дочерняя структура группы ООО "Газпром межрегионгаз".