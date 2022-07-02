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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Причиной пожара в усадьбе Римского-Корсакова стало неосторожное обращение с огнем при ремонте кровли

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ликвидировано открытое горение в музее-заповеднике Римского-Корсакова в деревне Любанск Псковской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 21:30 ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. Предварительная площадь пожара - 625 кв. м. Причина - неосторожное обращение с огнем при осуществлении огневых работ при ремонте кровли", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате пожара здание выгорело на площади 200 кв м, спасена половина усадьбы. Сумма ущерба устанавливается.

Всего в тушении участвовали 27 человек и 12 единиц техники.

В МЧС добавили, что сообщение о пожаре в музее-усадьбе поступило около 18:20. По прибытию на место пожарные установщики открытое горение кровли и угрозу распространения огня на дом. В 18:47 пожару присвоен ранг 1БИС. Локализация была объявлена в 20:17, в 20:20 - отбой ранга 1БИС.

Из музея удалось эвакуировать подлинный серебряный стаканчик, подлинное золотое перо, мебель, книги, журналы и стеллажи, что составляет предварительно 50% всех материальных ценностей находящихся в музее.

Как уточнила "Интерфаксу" директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, музейные экспонаты выносили из горящего здания сами сотрудники музея. Спасённые вещи поместили под охрану в каменное помещение.

"Музейщики спасли уникальные подлинные фотографии и много подлинных вещей. Сделаем срочные справки для Минкульта. Надо срочно понять, сколько нужно для восстановления", - добавила Мельникова. Музей-заповедник Римского-Корсакова является объектом культурного наследия федерального значения.

Римский-Корсаков Любанск
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