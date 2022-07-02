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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Усадьба Римского-Корсакова горит в Псковской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Объект культурного наследия федерального значения - музей-заповедник Римского-Корсакова загорелся в деревне Любанск Псковской области в субботу, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Все необходимые силы и средства для тушения уже на месте. Тем не менее, пламя очень быстро распространилось по зданию. Уже очевидно, что ущерб будет значительный", - написал он в своём телеграмм-канале.

По данным главы региона, пожар мог возникнуть из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня.

Комментарием регионального главка МЧС "Интерфакс" пока не располагает.

Михаил Ведерников Римский-Корсаков
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