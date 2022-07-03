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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Захарова заявила, что авторам провокаций против РФ в случае продолжения не поздоровится

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Нанесение ВСУ ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам Белгорода и Курска происходит по указанию западных партнеров Киева, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию", - написала она в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Российский дипломат отметила, что Россия до сих пор воздерживалась от аналогичных шагов, однако продолжение подобных провокаций приведет к последствиям.

"Будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится", - написала она.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил в воскресенье, что украинская сторона нанесла удар ракетами "Точка-У" и беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов. По его заявлению, данный ракетный удар "целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших и четырех раненых при ночном обстреле Белгорода со стороны Украины.

Мария Захарова МИД Украина Курск Белгород
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