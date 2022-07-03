Губернатор Гладков сообщил о четырех погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших и четырех раненых при ночном обстреле Белгорода со стороны Украины.

"По информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, четыре человека погибло. Один из них - гражданин Российской Федерации, трое - граждане Украины. То есть, правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации и это абсолютный верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях", - заявил он в своем телеграм-канале.

Гладков также сообщил о состоянии раненых. "Четыре человека ранены, один из них ребенок. Их жизни, по докладу министра здравоохранения, ничего не угрожает. Будет необходимость, отправим в Москву. Договоренность об этом есть, но пока необходимости такой нет", - сказал губернатор.

Он добавил, что семьям погибших граждан РФ выплатят 3 млн рублей из резервного фонда, раненым будет выплачено по 500 тыс. рублей. "Постараемся все выплаты раненым и погибшим сделать до конца следующей недели", - заверил глава региона.

По словам Гладкова, во время ночного обстрела в Белгороде пострадал 21 многоквартирный дом и 40 домов частной жилой застройки. "Сейчас идет поквартирный обход. Мы смотрим разрушения по каждой квартире, составляем реестр, составляем график выполнения работ. По некоторым частным домам нужно провести экспертизу состояния несущих конструкций и фундамента, чтобы определить, насколько опасна или безопасна дальнейшая их эксплуатация", - сообщил губернатор.

Он заявил, что расходы на восстановление возьмет на себя регион. "Использовать будем средства как бюджета Белгородской области, так и внебюджетных источников. Постараемся максимально быстро, в течение одного-двух дней, довести до собственников сроки выполнения этих работ. Всем, кому необходимо, готовы предоставить места временного размещения", - сказал Гладков в своем видеообращении.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами "Точка-У".