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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Минобороны РФ заявило об ударе украинских военных по Белгороду ракетами "Точка-У"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами "Точка-У", сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими военными по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями уничтожены в воздухе.

При этом в Белгороде обломки одной из украинских ракет упали на жилой дом.

Также российское военное ведомство сообщает, что на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "рейс".

Конашенков отметил, что ракетный удар "целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов".

Хроника 24 февраля – 03 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
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