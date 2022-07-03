Минобороны РФ заявило об ударе украинских военных по Белгороду ракетами "Точка-У"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Украинская сторона нанесла удар по Белгороду ракетами "Точка-У", сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими военными по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями уничтожены в воздухе.

При этом в Белгороде обломки одной из украинских ракет упали на жилой дом.

Также российское военное ведомство сообщает, что на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "рейс".

Конашенков отметил, что ракетный удар "целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов".