Законопроект о полномочиях таможенников в сфере валютного контроля принят в I чтении

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет таможенные органы полномочиями по проведению дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж.

Документ (№106966-8) правительство внесло в парламент в апреле.

Речь идет о преступлениях по статье 193 УК (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов).

"Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля и выявляющие примерно 77% совершаемых в данной сфере преступлений, не уполномочены осуществлять предварительное расследование соответствующих уголовных дел", - говорится в пояснительной записке.

В итоге орган дознания таможни возбуждает уголовное дело и направляет его в следственное подразделение органа внутренних дел МВД для производства предварительного следствия.

В пояснительной записке говорится, что уголовное судопроизводство по делам, связанным с валютным контролем требует привлечения наиболее опытных должностных лиц МВД, что существенно сокращает их возможности в расследовании иных уголовных дел.

"Наработки таможенных органов по противодействию незаконным валютным операциям в рамках проведения валютного контроля, а также в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, производства неотложных следственных действий, наличие достаточного количества специалистов в указанной сфере и необходимого информационного обеспечения, в том числе в части таможенного оформления товаров, создают благоприятные предпосылки к реализации указанного потенциала в борьбе с незаконным выводом денежных средств за рубеж в рамках расследования уголовных дел", - считают авторы законопроекта.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.