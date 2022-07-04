Туроператоры не ждут массового выезда россиян на отдых в Финляндию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Открытие сухопутных границ России расширит возможности для россиян ездить в Финляндию, но сложности с транспортом, с получением визы и обменом валюты не позволят выезжать массово, считают эксперты туриндустрии, опрошенные "Интерфаксом".

"Открываются новые возможности для поездок в приграничные страны, которые были готовы принимать российских туристов. Предполагаем, что спрос и, соответственно, поток в такие страны вырастет. Пока сложно сказать, как распределиться поток, и какие приграничные страны будут пользоваться наибольшим спросом, но уже сейчас очевидно, что страны Балтии и Финляндия будут востребованы - отложенный спрос был очень большим", - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян, отметил, что ажиотажного спроса на путешествия в Финляндию ожидать не стоит. Он напомнил, что из-за высылки дипломатов и нехватки персонала Финляндия выдает "крайне мало виз".

"В ближайшее время получить финскую визу практически невозможно, там запись чуть ли не на конец августа. Само открытие сухопутной границы, это, безусловно, хорошо. В первую очередь, в выигрыше сама Финляндия, а также жители Петербурга и Ленинградской области", - сказал он.

Он полагает, что в Финляндию поедут россияне, у которых уже есть открытая шенгенская виза. Кроме того, сказал он, отсутствие авиа- и железнодорожного сообщения хоть и повысит интерес к рейсовым автобусам до Хельсинки, но большинство жителей Петербурга и области предпочтут отправляться в поездку на личном автомобиле.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян не может назвать ситуацию по Финляндии в туристическом ракурсе "однозначно положительной" и предупреждает, что важно отношение к россиянам, возможность комфортно провести отдых там.

"Есть моменты, которые вызывают опасения. Например, сейчас мы не сможем платить там нашими банковскими картами. Напомню, что наличные в этой стране не особо приветствуются: в Финляндии все в основном платят картами. Поэтому многие туристы могут столкнуться с проблемой сдачи, особенно в маленьких магазинах и ресторанах. С покупкой валюты у нас тоже есть сложности", - сказал он.

Эксперт также отметил, что Финляндия была и остается той страной, которая остается привлекательной для туристов благодаря большим возможностям летнего и зимнего отдыха, поэтому в перспективе туроператор хотел бы реализовывать туда туры.

"В будущем мы планируем сформировать туры в Финляндию, но только когда будем четко понимать обстановку с отношением к россиянам по приезду туда", - уточнил Мурадян.

Россия с 15 июля снимает ковид-ограничения на пересечение границы. По возвращении россиянам по-прежнему нужно сдавать ПЦР-тест.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Путешественникам нужен загранпаспорт и шенгенская виза.