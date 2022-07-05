Патрушев заявил, что цели СВО на Украине будут достигнуты даже при помощи Запада Киеву

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на военную помощь США и Запада Украине и увеличение поставок ей летального оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Цели спецоперации - обеспечить защиту людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, демилитаризировать и денацифицировать территорию Украины, на деле добиться ее нейтрального статуса, который прописан в украинской конституции, отметил Патрушев, выступая во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Патрушев отметил, что Россия была вынуждена принять решение о проведении специальной военной операции потому, что "распространение на Украине неонацизма, функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО создавали существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира".

Он добавил, что решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.

"Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде", - сказал Патрушев.

Он отметил, что США и их сателлиты отказались вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности и полностью проигнорировали требования Москвы о гарантиях безопасности.

"Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Приняты решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Создан новый военный блок AUKUS", - добавил секретарь Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что "эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат основополагающему акту Россия - НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать".

Он отметил, что "США в интересах своего доминирования и удержания военно-политического и экономического превосходства, которое они получили в конце прошлого века, сделали ставку на ослабление и подавление России".

По его словам, "курс руководства США на развал глобальной архитектуры безопасности и международно-правовой системы, передел энергосырьевых рынков уже привел к росту военно-политической напряженности в мире, кризисным явлениям в глобальной экономике, разрыву устоявшихся торгово-экономических связей и логистических цепочек, созданию угрозы продовольственного кризиса, вызвал значительный рост инфляции, в том числе в самих США".

По мнению секретаря СБ, западные санкции показали серьезную зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения.

"В связи с этим надо в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в критически важных для устойчивого функционирования ТЭК видах деятельности, обеспечить разработку и внедрение российского программного обеспечения и электронной компонентной базы", - указал Патрушев.

Он также заявил о необходимости опережающими темпами развивать энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока.

"В условиях развязанной Западом экономической агрессии против России, отказа от российских энергоносителей важной задачей является поиск новых рынков сбыта энергетических ресурсов, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Патрушев.

"В первую очередь необходимо опережающими темпами развивать энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока, включая производство сжиженного природного газа, увеличивать пропускную способность Восточного транспортного полигона и пограничных переходов", - отметил секретарь Совбеза.

Он добавил, что иностранное участие в проектах, значимых для отечественной энергетики, надо ограничить.

"Не менее важными для защиты национальных интересов и обеспечения энергетической безопасности страны должны стать ограничения иностранного участия в реализации в значимых для российской энергетики проектах", - подчеркнул Патрушев.

Первые решения в этом направлении президентом России уже приняты, отметил Патрушев.

"Так, 30 июня подписан соответствующий указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", - напомнил секретарь СБ.

Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг подписал указ о введении мер в сфере ТЭК из-за действий недружественных стран. Указом предписывается сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy.