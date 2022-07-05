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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Шойгу сообщил, что Украина получила от Запада более 28 тыс. тонн военных грузов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Украина уже получила от стран Запада более 28 тысяч тонн военных грузов, часть оружия уходит на Ближний Восток, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму", - сказал Шойгу на селекторном совещании военного ведомства во вторник.

"По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок", - сказал министр.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

Хроника 24 февраля – 05 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ Украина
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