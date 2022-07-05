Глава Минобороны РФ заявил об уничтожении 170 иностранных наемников за 10 дней

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российской армией за последние десять дней уничтожено 170 наемников и сотрудников ЧВК, 99 иностранцев отказались от боевых действий и покинули страну.

"В результате успешного наступления российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наёмников и сотрудников частных военных компаний", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Министр заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня для нас главные приоритеты - сохранение жизни и здоровья подчинённого личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что российские саперы очистили от мин более 3700 гектаров территории ДНР и ЛНР. "Обнаружено и обезврежено 46 тысяч 379 взрывоопасных предметов", - отметил министр.

"Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей. Нами создано два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов. Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь", - добавил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

3 июля Минобороны РФ сообщило о взятии территории ЛНР под контроль.