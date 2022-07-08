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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

ФСБ сообщила о продаже проректором РТА наркотиков сотрудникам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Три сотрудника Российской таможенной академии, в том числе проректор по экономическим вопросам, признались, что покупали наркотики у арестованного проректора РТА Залима Керефова, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В отношении этих трех человек также были проведены следстенные действия. Они признались, что покупали у подозреваемого наркотики для личного потребления.

В ЦОС ФСБ назвали их имена. Это проректор вуза по финансово-экономическим вопросам Дмитрий Першин, начальник отделения работы со студентами Марина Пономарева и сотрудница отдела документального обеспечения Л.С. Лошкарева.

По данным спецслужбы, Керефов продавал наркотики с 2020 года.

Установлено, сообщили в ЦОС, что Керефов со своего служебного компьютера, используя криптографические интернет-мессенджеры, осуществлял закупку наркотических средств, администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в закрытом сегменте интернета, непосредственно осуществлял деловые переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, определял формы и механизмы финансовых взаиморасчетов, координировал деятельность курьеров по их расфасовке и адресной закладке, а также предоставлял информацию конечному потребителю о локациях закладок.

При обысках в служебных кабинетах сотрудников РТА, по месту жительства и нарколаборатории было изъято 62 кг мефедрона, 750 л наркосодержащей жидкости, различные прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор и денежные средства в сумме 7 млн рублей и $31 тысяча.

Керефову вменяют сбыт наркотиков, он арестован.

РТА Залим Керефов Московская область ФСБ
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