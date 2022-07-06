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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

В Кремле не начинали обсуждать подготовку к визиту папы римского в Россию

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Кремле пока не прорабатывается вопрос о возможном визите папы римского Франциска в Россию и его встречи с президентом Владимиром Путиным.

Понтифик недавно сказал журналистам, что после скорой поездки в Канаду он рассчитывает посетить Россию и Украину. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили, готов ли президент встретиться с Франциском.

"Такой визит на высшем уровне должен прорабатываться, должна предшествовать подготовка, но пока, насколько я знаю, предметных контактов на этот счет нет", - ответил Песков.

Папа весной высказывал желание встретиться с Путиным. В мае Песков говорил, что договореностей о такой встрече нет.

В 2022 году намечалась встреча Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но в апреле Ватикан ее отложил.

Франциск Владимр Путин Украина Дмитрий Песков Ватикан
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