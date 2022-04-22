Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Папа Франциск сообщил о переносе новой встречи с патриархом Кириллом

Папа Франциск сообщил о переносе новой встречи с патриархом Кириллом
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Папа Франциск назвал хорошими отношения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и выразил сожаление в связи с переносом встречи, запланированной на июнь в Иерусалиме.

"(Отношения) очень хорошие. Жаль, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы наметили на июнь в Иерусалиме, но наша дипломатия пришла к выводу, что в эти дни такая встреча могла бы привести к большой неразберихе", - сказал понтифик в интервью аргентинскому изданию La Nación.

В РоссииВ РПЦ заявили о возможности встречи патриарха с папой РимскимВ РПЦ заявили о возможности встречи патриарха с папой РимскимЧитать подробнее

По словам папы, он всегда выступал за межрелигиозный диалог. "Как вы многократно слышали от меня, для меня согласие стоит выше конфликта", - сказал понтифик.

Комментируя визит в российское посольство в Ватикане, папа сообщил, что был там один. "Я не хотел, чтобы меня кто-либо сопровождал, это было решение, которое принял я, и моя личная ответственность", - рассказал он.

В конце февраля папа Франциск обсудил с российским послом в Ватикане возможность посредничества Святого Престола в урегулировании кризиса вокруг Украины. "Понтифик посетил российское посольство в Ватикане и провел встречу с послом Александром Авдеевым в попытке выступить посредником в конфликте", - сообщало тогда аргентинское агентство Telam, не приводя никаких других деталей встречи.

Первая встреча папы римского Франциска и патриарха Кирилла состоялась в феврале 2016 года на Кубе.

папа римский Фринциск патриарх Кирилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью

Военные РФ заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

Что случилось этой ночью: 22 апреля, пятница

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Посол РФ в США считает ошибкой временное лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен, но выступил хуже, чем в 2017 году

Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен, но выступил хуже, чем в 2017 году

Россия будет вовлечена в подписание мира между Арменией и Азербайджаном

Полиция в Испании расследует смерть топ-менеджера "НОВАТЭКа" и его семьи

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист