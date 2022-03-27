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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

В РПЦ заявили, что ожидают встречу патриарха Кирилла с папой Франциском в этом году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви рассчитывают, что новая встреча патриарха Кирилла с папой Франциском состоится в текущем году.

"Готовится встреча между папой и патриархом, которая, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча", - сказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Как сообщалось, 16 марта состоялась беседа патриарха с папой в формате видеоконференции, основной темой была ситуация на Украине.

Митрополит Иларион пояснил, что эту онлайн-беседу было необходимо провести, не дожидаясь личной встречи, "так как события развиваются очень стремительно".

"Прежде всего, конечно, главы церквей подчеркнули, что необходимо прилагать все усилия для того, чтобы разногласия решались мирным путем", - сообщил митрополит.

По его словам, для взаимоотношений между Русской православной и Римско-католической церквями такие переговоры и встречи, пусть в дистанционном формате, очень важны.

Первая встреча патриарха Кирилла с папой Франциском состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года. Одной из главных ее тем было положение христиан на Ближнем Востоке.

РПЦ папа Франциск
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