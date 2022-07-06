Закон об общероссийском движении детей и молодежи приняли без его названия

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о создании в России единого общественно-государственного движения детей и молодежи. В первом чтении в документе предлагалось назвать движение "Большая перемена", однако от этой идеи отказались.

Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что название движения выберут на съезде его участники.

Представители всех думских фракций и сенаторы внесли документ в парламент 19 мая, в годовщину создания пионерской организации. В Кремле заверили, что речь не идет о возрождении пионерии.

Закон определяет правовое положение, цели, организационные и имущественные основы деятельности российского движения детей и молодежи. Создающаяся организация названа в нем добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

Движение ставит целью создать равные возможности "для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи; подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями".

Закон предусматривает, что движение может преследовать также иные общественно полезные цели.

Участники

Предполагается, что участие в движении будет добровольным, права его участников - равны, его деятельность - открыта.

Участниками движения могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального, среднего и среднего профессионального образования, высшего образования, и иные лица, определенные уставом движения, а также совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или среднего профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, они именуются в законе участниками-наставниками. Такими наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Структура

Структура движения будет включать в себя региональные, местные и первичные отделения. Съезд станет высшим руководящим органом движения. Создаются наблюдательный совет, координационный совет, правление, говорится в законе.

Президент будет возглавлять Наблюдательный совет движения, а также утверждать и изменять состав этого набсовета.

Члены Наблюдательного совета смогут совмещать работу в этом совете с замещением госдолжности РФ или должности государственной федеральной службы.

Набсовет будет формировать координационный совет движения, говорится в законе. Координационный совет, в частности, утвердит единую символику движения.

Председатель правления - единоличный исполнительный органз движения, который займется руководством текущей деятельности организации. Назначать его и снимать с должности будет президент страны по представлению председателя координационного совета. Председатель правления будет считаться госслужащим, он сможет присутствовать на заседаниях правительства, предусматривает закон.

Финансирование

Согласно закону, движение ежегодно получает субсидии из федерального бюджета в объёмах, необходимых для осуществления деятельности движения и предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовой и плановый период. Движение также может получать субсидии из иных бюджетов бюджетной системыв порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.

Движение вправе направлять денежные средства в региональные отделения, а также при необходимости коллективным участникам движения в соответствии с уставом движения или внутренними документами движения.

Предусматривается, что имущество движения формируется в соответствии с законодательством за счет субсидий из федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы страны. Государство и регионы получат право передавать движению в качестве имущественного взноса недвижимое и движимое имущество в собственность. Кроме того, движение сможет принимать в собственность денежные средства и другое имущество от организаций и граждан в порядке, предусмотренном уставом.