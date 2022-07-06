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Проректор Российской таможенной академии обвинен в сбыте наркотиков в крупном размере

Проректор Российской таможенной академии обвинен в сбыте наркотиков в крупном размере
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Задержанному проректору Российской таможенной академии (РТА) Залиму Керефову предъявлено обвинение в сбыте наркотиков в крупном размере, на причастность к этому преступлению проверяются и другие руководители вуза, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

"Предъявлено обвинение проректору - директору центра информационных технологий ГКОУ ВО "Российская таможенная академия". Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)", - сказала Врадий в среду журналистам.

Она отметила, что "на причастность к совершенному преступлению проверяются и другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления".

Продажа через даркнет и сбыт с помощью курсантов академии

"Установлено, что обвиняемый приобрел наркотическое вещество в размере двух килограмм, затем расфасовав его на более мелкие объемы, осуществлял продажу наркотиков через даркнет", - сказала представитель следствия. По ее словам, "удалось установить место производства наркотиков, где в настоящее время идут осмотры".

"Устанавливается круг лиц, причастных к производству наркотических средств и к работе нарколаборатории в целом. Также к настоящему моменту уже обнаружено семь закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютерной технике", - сказала Врадий.

Накануне она сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении проректора РТА Керефова по материалам, собранным сотрудниками управления "К" СЭБ ФСБ.

Ранее во вторник о задержании Керефова сообщил "Интерфаксу" информированный источник, по данным которого в ходе обысков у него было изъято несколько килограммов синтетических веществ. По словам источника, "Керефов создал широкую сеть по сбыту наркопрепаратов, в которую вовлек в том числе курсантов академии".

Российская таможенная академия Залим Керефов
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