Проректор Российской таможенной академии покончил с собой в СИЗО

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в торговле наркотиками проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов покончил жизнь самоубийством в подмосковном следственном изоляторе, возбуждено дело о халатности, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Как заявила Врадий в понедельник журналистам, тело обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере было найдено в одиночной камере 16 июля. "По данному факту следственным отделом по г. Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 293 УК РФ - халатность)", - добавила она.

По ее словам, следователями с участием криминалиста проведен осмотр места происшествия, "допрошены сотрудники СИЗО, изъяты должностные инструкции, постовая ведомость, назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, почерковедческая судебные экспертизы".

"Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность", - сказала Врадий.

Она не уточнила имени погибшего арестанта.

Со своей стороны, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о проректоре РТА Керефове. Он оставил записку, в которой сожалеет о содеянном, сказал собеседник агентства.

Дело Керефова

О задержании Керефова стало известно 5 июля. Следственный комитет предъявил ему обвинение в противозаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, проректор приобрел два килограмма наркотического вещества, расфасовал его на мелкие порции и "осуществлял продажу через даркнет".

Люберецкий городской суд заключил Керефова под стражу.

По данным ФСБ, проректор занимался сбытом наркотиков с 2020 года, в том числе среди сотрудников РТА.

Как сообщали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в ходе обысков в служебных кабинетах сотрудников РТА, по месту жительства и нарколаборатории было изъято 62 кг мефедрона, 750 л наркосодержащей жидкости, различные прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор.