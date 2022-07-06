В Россию с Украины и из ЛДНР за сутки эвакуированы более 24 тыс. человек

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, украинских населённых пунктов вывезены более 24 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 068 человек, в том числе 3 726 детей, а всего с начала специальной военной операции - 2 359 135 человек, из которых 371 925 детей", - заявил Мизинцев на брифинге в среду.

Он заявил, что в субъектах РФ функционирует более 9,5 тыс. пунктов временного размещения для украинских беженцев.

Мизинцев сказал, что в органы власти РФ за сутки поступило 35 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"Всего в базе данных 2 759 047 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов.

"Всего проверено: 3 760,44 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 48 694 взрывоопасных предмета", - сообщил Мизинцев.