В Россию из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуировали более 25 тысяч человек

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, украинских населенных пунктов вывезены 25,4 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 439 человек, в том числе 3 695 детей, а всего с начала специальной военной операции - 2 384 574 человека, из которых 375 620 детей", - заявил Мизинцев на брифинге в четверг.

Он заявил, что в субъектах РФ функционирует более 9,5 тысяч пунктов временного размещения для украинских беженцев.

Мизинцев сказал, что в органы власти РФ за сутки поступило 29 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"Всего в базе данных 2 759 047 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов.

"Всего проверено: 3 764,11 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 49 090 взрывоопасных предметов", - сообщил Мизинцев.