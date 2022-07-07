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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), официально появился в России, сообщил оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", - говорится в сообщении оператора.

В конце прошлого года Минздрав зарегистрировал в России препарат "Золгенсма". Это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Для лечения ребенка достаточно одного укола. Выпускает лекарство швейцарская компания Novartis. Стоимость одной дозы препарата составляет более чем 2 млн долларов.

Золгенсма ЦРПТ
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