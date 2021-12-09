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Самый дорогой в мире препарат зарегистрирован в РФ

Самый дорогой в мире препарат зарегистрирован в РФ
Фото: PA Images via Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат - лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей "Золгенсма".

Соответствующая информация содержится в Государственном реестре лекарственных средств.

"Золгенсма" (международное непатентованное наименование - онасемноген абепарвовек) производства "Новартис Фарма АГ" применяется для детей до двух лет и стоит $2,1 млн, но достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел.

Документы на регистрацию были поданы "Новартис Фарма" в Минздрав в июле 2020 года.

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Минздрав РФ

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