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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Суд отклонил иск Юрия Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Суд отклонил иск Юрия Дудя к Минюсту об оспаривании статуса иноагента
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отказал в удовлетворении административного иска к Минюсту РФ блогера Юрия Дудя (признан в России СМИ-иноагентом), который оспаривал неуведомление его о внесении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

В иске Дудь просил суд признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр СМИ-иноагентов.

При этом в суде уточнили, что представители Дудя также настаивали на незаконности самого решения, в связи с чем просили исключить его из этого реестра.

В ходе заседания юристы Дудя подтвердили, что они могут отказаться от требований, касающихся ненаправления уведомления, и хотят оспорить именно включение в реестр иностранного агента.

На судебном заседании от представителей блогера стало известно, что его признали иностранным агентом за распространение в интервью с Тимой Белорусских, Катериной Гордеевой и Александром Гордоном информации онлайн-изданий The Insider и "Медуза" (признаны в РФ СМИ-иноагентами), а также за получение денег за рекламу с YouTube.

15 апреля Минюст РФ внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов.

Юрий Дудь Минюст РФ
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