Дудь и Шульман признаны СМИ-иноагентами

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минюст расширил перечень россиян, которые считаются СМИ-иноагентами. В список попали журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.

В перечне добавилось девять имен, теперь СМИ-иноагентов 142.

Это карикатурист Сергей Елкин, журналисты Карен Шаинян, Роман Доброхотов, Алексей Семенов и Кирилл Кругликов, психолог Марина Сабунаева и глава Дальневосточного движения "Маяк" (признано НКО-иноагеном в декабре 2021 года) Регина Дзугкоева.



Шульман - доцент и кандидат наук, преподавала в РАНХиГС и Шанинке, была некоторое время членом президентского Совета по правам человека. Радиостанцию "Эхо Москвы" отключили от эфира 1 марта перед началом просветительской передачи Шульман "Статус".

Дудь - бывший главный редактор и замгендиректора Sports.ru, видеоблогер, автор фильмов. Осенью 2021 года он был оштрафован за пропаганду наркотиков в интервью с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев).

Доброхотов - главный редактор издания The Insider (в июле 2021 года включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов и затем оштрафовано за отсутствие маркировки, в декабре РКН объявил о намерении сайт издания блокировать). В сентябре 2021 года ФСБ вменила Доброхотову незаконное пересечение границы, он объявлен в розыск.



Елкин и Шульман недавно сообщили, что находятся не в России.