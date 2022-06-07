Юрий Дудь подал иск к Минюсту РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Журналист Юрий Дудь, признанный в России СМИ-иноагентом, подал иск к Минюсту РФ.

"В суд поступил иск Дудя о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", - сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Судебное заседание пройдет 16 июня.

О включении Дудя в реестр СМИ-иноагентов стало известно 15 апреля.

Дудь - бывший главный редактор и замгендиректора Sports.ru, видеоблогер, автор фильмов. Осенью 2021 года он был оштрафован за пропаганду наркотиков в интервью с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев).