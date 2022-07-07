Власти Якутии назвали нелегкой ситуацию с вывозом угля из региона железной дорогой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с вывозом угля с месторождений в Якутии железной дорогой стабилизировалась, сообщил "Интерфаксу" председатель правительства региона Андрей Тарасенко в кулуарах VI Восточного нефтегазового форума во Владивостоке.

"Сегодня все квоты даны по перевозке, и железная дорога сегодня все исполняет. Но ситуация нелегкая, мы сегодня можем вывозить больше", - сказал Тарасенко.

По его словам, в качестве одного из вариантов увеличения поставок можно рассматривать доставку угля по реке Амур.

"Мы все кричим - железная дорога, железная дорога. А почему Амур сегодня не используется (для вывоза угля - ИФ)? Почему Росморречфлот сегодня в этом плане ничего не предпринимает? Раньше возили 20 млн тонн угля по этой реке. Это вообще можно было бы решить вопрос (с вывозом угля - ИФ)", - сказал глава якутского правительства.

Тарасенко считает, что сложившая ситуация не помешает Якутии нарастить в текущем году добычу угля по сравнению с прошлым годом.

"Ожидаем увеличения (добычи - ИФ)", - добавил он.

Ранее министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко в ходе совещания в Совете Федерации РФ заявил, что добыча угля в Якутии заметно превышает возможности его вывоза: при возможности добыть 50 млн тонн регион сможет провезти в 2022 году только 36-38 млн тонн.

По данным правительства Якутии, объем добычи угля в республике в 2021 году возрос в 1,6 раза и составил 31,1 млн тонн за счет ввода новых производственных мощностей на объектах Эльгинского угольного комплекса и группы компаний "Колмар". Планы развития Эльгинского угольного комплекса предусматривают увеличение объема добычи угля до 45 млн тонн в год.

Для решения проблемы дефицита провозных мощностей, в частности, "Эльгауголь" строит собственную железную дорогу до берега Охотского моря, где построит также перевалочный терминал. Регион же предлагает помочь в ликвидации энергодефицита Восточного полигона РЖД.